لشرائها النفط الإيراني.. عقوبات امريكية على محطة ومصفاة نفط في الصين

وأشارت الخارجية الأمريكية في بيان إلى أن سياسة الضغوط القصوى على تعني ملاحقة منتهكي العقوبات أينما كانوا.ووفق ما أفادت وكالة "رويترز" يقول التجار إن العقوبات الأمريكية الجديدة ستبطئ واردات من النفط الإيراني لكنها لن توقفها.ومن المتوقع أن تنخفض شحنات النفط الإيراني إلى على المدى القريب بعد فرض عقوبات أمريكية جديدة على مصفاة وناقلات نفط، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن، وفق الوكالة.لكن التجار توقعوا أن يجد المشترون حلولا بديلة للحفاظ على تدفق بعض الكميات على الأقل.وفرضت عقوبات جديدة على كيانات، بما في ذلك مصفاة "شوغوانغ لوتشينغ" للبتروكيماويات، وهي مصفاة مستقلة في مقاطعة شاندونغ شرق ، وعلى سفن تزود هذه المصفاة بالنفط في ، وهي أكبر مشتري الخام الإيراني.ومنذ عودته إلى ، أعاد الرئيس الأمريكي تفعيل حملة "الضغوط القصوى" ضد وفرض عقوبات على الكثير من الأشخاص والكيانات، بما في ذلك الإيراني.