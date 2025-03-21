رئيس بلدية إسطنبول يرد على اتهامه بالفساد: أرفض بشدة جميع الادعاءات

وقال إمام في دفاعه، "أرفض بشدة جميع الادعاءات".وكانت السلطات التركية احتجزت إمام يوم الأربعاء بتهم الفساد والإرهاب.ووجهت إلى إمام ، وهو شخصية معارضة بارزة ومنافس محتمل للرئيس ، ما لا يقل عن 40 سؤالا بشأن مناقصات لبلدية إسطنبول.وجاء احتجاز إمام ، الأربعاء، وسط تصعيد قضائي أثار واسعا في الأوساط السياسية التركية، خاصة أن الرجل يُعد من أبرز وجوه المعارضة وأحد المنافسين المحتملين للرئيس في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.