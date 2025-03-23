وزير الدفاع الأوكراني يعلن بدء المحادثات الأوكرانية الأميركية في الرياض

وقال الوزير إن "وفدا أوكرانيا وأميركا يبدآن محادثاتهما في ، مشيرا إلى أن جدول أعمال المحادثات يتضمن مقترحات لحماية منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية".وكان مبعوث الرئيس الأميركي ، توقع ف يوقت سابق اليوم أن تحقق أوكرانيا وروسيا تقدما بشأن وقف إطلاق النار في البحر الأسود خلال المحادثات المقررة في .وصرّح ستيف ويتكوف لقناة فوكس نيوز "أعتقد أنكم سترون في الاثنين تقدما حقيقيا، لا سيما في ما يتعلق بوقف إطلاق النار في البحر الأسود على السفن بين البلدين. ومن ثم، ستتجه الأمور بشكل طبيعي نحو وقف إطلاق نار شامل".يأتي هذا عقب سلسلة من المحادثات عقدت في ، أولا بين وروسيا، ثم لاحقا بين وأوكرانيا، حيث قبلت اقتراح هدنة 30 يوما وذلك في إطار جهود دبلوماسية متزايدة يقودها الرئيس الأميركي لإنهاء حرب مستمرة منذ ثلاث سنوات.