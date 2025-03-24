وقالت الوكالة ان "الفتيات كان يتم إعدادهن للاتجار بهن إلى بالعراق للاستغلال".وقالت واحدة من الفتيات: ""صدقتهم لأنني أعتقدت أن في بلد آخر، لم يطلبوا مني الذهاب للعمل في العراق".وتضاف عملية الإنقاذ الأخيرة إلى عدد متزايد من عمليات الاعتراض التي نفذتها لحظر الاتجار بالبشر، والتي قالت إنها منعت أكثر من 60 ضحية مشتبه بها من الاتجار عبر مطار أبوجا في الأشهر الأخيرة إلى دول الشرق الأوسط المضطربة والممزقة بالحرب.وأعلنت لحظر الاتجار بالبشر أنها كثّفت عمليات البحث عن أعضاء آخرين في شبكة الاتجار يُعتقد أنهم يعملون بالتعاون مع عصابات إجرامية في .