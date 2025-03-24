ايران تنفي تصريحا لوزير النفط العراقي

وقالت الوزارة في بيان تابعته نيوز، ان "التقارير المنسوبة لوزير النفط العراقي عن احتجاز ناقلات نفط إيرانية، هي عارية عن الصحة".وذكر وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن "ناقلات النفط الإيرانية التي احتجزتها القوات الأمريكية في الخليج استخدمت وثائق عراقية مزورة".يأتي ذلك، بعدما ذكر موقع وزارة الخزانة الأمريكية أن أصدرت الخميس الماضي، عقوبات جديدة متعلقة بإيران تستهدف فردا واحدا وعددا من الكيانات والسفن من بينها مصفاة نفط صينية تابعة للقطاع الخاص يشتبه في قيامها بشراء ومعالجة النفط الإيراني.وصعدت إجراءاتها ضد صادرات النفط الإيراني، معلنة عن فرض عقوبات على شركة تكرير صينية ومديرها التنفيذي بعد شرائها نفطا إيرانيا بقيمة 500 مليون دولار، بعضها من مصادر مرتبطة بالحوثيين ووزارة الدفاع الإيرانية.وشملت العقوبات 19 كيانا وناقلات نفط مسؤولة عن شحن ملايين البراميل من النفط الإيراني.وكانت الإدارة الأمريكية أعادت فرض أقصى الضغوط على ، في عودة للسياسة التي استخدمتها خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى والتي تسعى إلى عزل عن الاقتصاد العالمي والقضاء على عائدات صادراتها النفطية من أجل إبطاء تطوير طهران لسلاح نووي، وفق رويترز.