بعد فضيحة "سيغنال".. الديمقراطيون يطالبون ترامب بالتحقيق

وقال مسؤولو إنه "لم تتم مشاركة أي مواد سرية في الدردشة الجماعية على تطبيق سيغنال للرسائل".وعبّر أعضاء الديمقراطيون عن شكوكهم، مشيرين إلى أن الصحفي، وهو رئيس تحرير مجلة أتلانتيك جيفري غولدبرغ، ذكر أن بيت هيغسيث نشر تفاصيل عملياتية حول الضربات المعلقة ضد الحوثيين في اليمن، "بما في ذلك معلومات عن الأهداف والأسلحة التي ستنشرها وتسلسل الهجوم".وكتب أعضاء الديمقراطيون في رسالة اليوم الأربعاء "نكتب إليكم بقلق شديد بشأن سوء التقدير المذهل الذي أظهره مجلس وزرائكم ومستشارو الأمن القومي".وأضافت الرسالة "علاوة على ذلك، وبالنظر إلى أن الكشف المتعمد أو الإهمال عن معلومات سرية أو حساسة تتعلق بالأمن القومي قد يشكل انتهاكاً جنائياً لقانون التجسس أو غيره من القوانين، فإننا نتوقع من (بام) بوندي إجراء تحقيق شامل ونزيه في سلوك المسؤولين الحكوميين المتورطين في مشاركة أو مناقشة هذه المعلومات بشكل غير صحيح".وقال إن إدارته ستنظر في استخدام سيغنال، لكنه عبّر عن دعمه لفريقه للأمن القومي عندما سُئل عن الحادث في فعالية في أمس الثلاثاء مع والتس، مستشاره للأمن القومي.وقال إنه لا يعتقد أن والتس يجب أن يعتذر، لكنه قال إنه لا يعتقد أن والتس والفريق سيستخدمون سيغنال مرة أخرى قريباً.