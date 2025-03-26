بديلاً لأوغلو.. مجلس بلدية إسطنبول ينتخب رئيساً مؤقتاً

أعلن مجلس بلدية إسطنبول، اليوم الأربعاء، انتخاب رئيسا مؤقتا بديلاً لأكرم إمام .

وذكرت رويترز، في مقال تابعته نيوز، أن "مجلس بلدية إسطنبول ينتخب رئيسا مؤقتا لقضاء الفترة المتبقية من ولاية رئيس البلدية الموقوف أكرم إمام أوغلو".

ولم تذكر وسائل الاعلام الاسم الشخصية المنتخبة، ومن المرجح ان يتم الكشف عنه بوقت قريب.

وتتواصل الاحتجاجات في حيث أوقفت السلطات أكثر من 1400 متظاهر منذ بداية تحرك واسع قبل أسبوع تنديدا باعتقال رئيس بلدية إسطنبول ، أبرز خصم للرئيس .



وتجمّع عشرات آلاف الأشخاص لليلة السابعة على التوالي أمام مجلس مدينة إسطنبول بدعوة من المعارضة.