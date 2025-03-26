اعتقال ذراع الأمن العسكري للأسد

وجاء في بيان للوزارة، أن "مديرية أمن دمشق ألقت القبض على المدعو زياد حديد، وهو أحد القادة العسكريين وذراع الأمن العسكري في حي التضامن في دمشق زمن النظام البائد".وأكد البيان، الذي أوردته وكالة "سانا" الرسمية، أن حديد "متورط بجرائم قتل واعتقال وتغييب بحق المدنيين في الحي، وسيُقدم إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة".وكانت قوات الأمن العام السورية أعلنت، الاثنين، القبض على كامل شريف ، الذي وصفته في بيانها بأنه "أحد مرتكبي مجزرة التضامن" التي وقعت في جنوب دمشق 2013.ويبقى أمجد أحد المنفذين الرئيسين للمجزرة، من الأسماء التي يتطلع السوريون وأهالي الضحايا، لإعلان اعتقاله، لاسيما أنه ظهر أكثر وضوحاً في مقطع قاد فيه 41 شخصاً إلى حفرة قبل قتلهم بالرصاص.