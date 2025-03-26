الطيار نسي جواز سفره.. طائرة أمريكية تعود أدراجها بعد الاقلاع

وقد أظهرت بيانات التتبّع أن الرحلة رقم (UA198) المتجهة من لوس أنجلوس إلى شنغهاي كانت تُحلّق فوق المحيط بعد ظهر السبت الماضي، عندما انعطفت وغيّرت مسارها باتجاه .وأكدت شركة "يونايتد إيرلاينز" اليوم الثلاثاء أن الطائرة، وهي من طراز "بوينغ 787" وكان فيها 270 شخصا، توقفت في "لأن لم يكن يحمل جواز سفره".وقالت الشركة "رتّبنا لطاقم جديد لنقل عملائنا إلى وجهتهم ذلك المساء"، مشيرة إلى أن الركاب "حصلوا على قسائم لشراء وجبات وتعويضات"، من دون تحديد تفاصيل إضافية.وأظهرت بيانات تتبع الرحلات أن الطائرة هبطت في مطار بودونغ الدولي في شنغهاي بعد الليل، متأخرة حوالي 6 ساعات عن موعد وصولها الأساسي.وجاء تغيير مسار الرحلة في وقت كان فيه مسافرون حول العالم لا يزالون يواجهون اضطرابات غداة إغلاق بلندن، أكثر مطارات أوروبا ازدحاما، بسبب حريق طال محطة كهرباء.