Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
غارتان أمريكيتان تستهدفان شمال اليمن
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الطيار نسي جواز سفره.. طائرة أمريكية تعود أدراجها بعد الاقلاع

دوليات

2025-03-26 | 10:03
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الطيار نسي جواز سفره.. طائرة أمريكية تعود أدراجها بعد الاقلاع
386 شوهد

واجه ركاب متجهون إلى الصين في رحلة لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأميركية مشكلة غير متوقعة، بعدما اضطرت الطائرة للعودة إلى الولايات المتحدة بعد إقلاعها، بسبب نسيان قائدها لجواز سفره.

وقد أظهرت بيانات التتبّع أن الرحلة رقم (UA198) المتجهة من لوس أنجلوس إلى شنغهاي كانت تُحلّق فوق المحيط الهادي بعد ظهر السبت الماضي، عندما انعطفت وغيّرت مسارها باتجاه سان فرانسيسكو.
وأكدت شركة "يونايتد إيرلاينز" اليوم الثلاثاء أن الطائرة، وهي من طراز "بوينغ 787" وكان فيها 270 شخصا، توقفت في سان فرانسيسكو "لأن الطيار لم يكن يحمل جواز سفره".
وقالت الشركة "رتّبنا لطاقم جديد لنقل عملائنا إلى وجهتهم ذلك المساء"، مشيرة إلى أن الركاب "حصلوا على قسائم لشراء وجبات وتعويضات"، من دون تحديد تفاصيل إضافية.
وأظهرت بيانات تتبع الرحلات أن الطائرة هبطت في مطار بودونغ الدولي في شنغهاي بعد منتصف الليل، متأخرة حوالي 6 ساعات عن موعد وصولها الأساسي.
وجاء تغيير مسار الرحلة في وقت كان فيه مسافرون حول العالم لا يزالون يواجهون اضطرابات غداة إغلاق مطار هيثرو بلندن، أكثر مطارات أوروبا ازدحاما، بسبب حريق طال محطة كهرباء.
>> تابع قناة السومرية على تويتر 

امريكا

رحلة

طائرة

الطيار نسي جوازه

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
حكاية لونا
Play
حكاية لونا
الحلقة ٢٦ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-26
Play
الحلقة ٢٦ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-26
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
التمور بين العراقي والمستورد وطريقة تصنيعها - الحلقة ٢٠ | رمضان 2025
09:00 | 2025-03-26
Play
التمور بين العراقي والمستورد وطريقة تصنيعها - الحلقة ٢٠ | رمضان 2025
09:00 | 2025-03-26
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
بغداد الصدربة - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-25
Play
بغداد الصدربة - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-25
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
طالب اليساري - الحلقة ٢٤ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-25
Play
طالب اليساري - الحلقة ٢٤ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-25
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ٢٥ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-25
Play
الحلقة ٢٥ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-25
بال 90
Play
بال 90
سوق شلال الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني؟ - الحلقة ٢١ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-25
Play
سوق شلال الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني؟ - الحلقة ٢١ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-25
شباب امرأة
Play
شباب امرأة
الحلقة ١٠ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-25
Play
الحلقة ١٠ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-25
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-25
Play
نشرة ٢٥ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-25
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
25-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-25
Play
25-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-25
زار رمضان
Play
زار رمضان
لقاء غير متوقع في سوق الكيارة - الحلقة ٢٢ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-25
Play
لقاء غير متوقع في سوق الكيارة - الحلقة ٢٢ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-25
الأكثر مشاهدة
حكاية لونا
Play
حكاية لونا
الحلقة ٢٦ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-26
Play
الحلقة ٢٦ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-26
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
التمور بين العراقي والمستورد وطريقة تصنيعها - الحلقة ٢٠ | رمضان 2025
09:00 | 2025-03-26
Play
التمور بين العراقي والمستورد وطريقة تصنيعها - الحلقة ٢٠ | رمضان 2025
09:00 | 2025-03-26
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
بغداد الصدربة - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-25
Play
بغداد الصدربة - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-25
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
طالب اليساري - الحلقة ٢٤ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-25
Play
طالب اليساري - الحلقة ٢٤ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-25
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ٢٥ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-25
Play
الحلقة ٢٥ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-25
بال 90
Play
بال 90
سوق شلال الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني؟ - الحلقة ٢١ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-25
Play
سوق شلال الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني؟ - الحلقة ٢١ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-25
شباب امرأة
Play
شباب امرأة
الحلقة ١٠ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-25
Play
الحلقة ١٠ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-25
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-25
Play
نشرة ٢٥ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-25
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
25-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-25
Play
25-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-25
زار رمضان
Play
زار رمضان
لقاء غير متوقع في سوق الكيارة - الحلقة ٢٢ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-25
Play
لقاء غير متوقع في سوق الكيارة - الحلقة ٢٢ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-25
اخترنا لك
مجددا.. ترامب: يجب أن نحصل على غرينلاند
11:36 | 2025-03-26
شاهد.. لحظة تصادم طائرتين في السماء
11:09 | 2025-03-26
الاتحاد الأوروبي يحدد شروطه لرفع العقوبات عن روسيا
11:03 | 2025-03-26
"تحرش جنسي وسوء إدارة".. هاري يستقيل من منظمة "سينتيبال" الخيرية
10:38 | 2025-03-26
نواف سلام: لا أحد يريد التطبيع مع إسرائيل في لبنان
10:03 | 2025-03-26
اعتقال ذراع الأمن العسكري للأسد
10:01 | 2025-03-26
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.