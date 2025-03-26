نواف سلام: لا أحد يريد التطبيع مع إسرائيل في لبنان

وأوضح سلام أن النقاط الخمس التي تتمسك بالبقاء فيها لا قيمة لها عسكريا ولا أمنيا سوى إبقاء ضغطها على قائما."وقال إن الوضع في الجنوب اللبناني مقلق في ظل تواصل الضربات الاسرائيلية داعيا إلى مواصلة الضغط على تل أبيب لوقف اعتداءتها على .ورغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين وإسرائيل منذ 27 تشرين الثاني بوساطة أميركية، عقب مواجهة استمرت لأكثر من عام، لا تزال أيضا تشن غارات على مناطق عدة في وشرقه.وأبقت رغم انتهاء المهلة لسحب قواتها من في 18 شباط بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، على وجودها في 5 نقاط استراتيجية في على امتداد الحدود، مما يتيح لها الإشراف على بلدات حدودية لبنانية والمناطق المقابلة في الجانب الإسرائيلي.وكان اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة أميركية، قد وضع حدا للأعمال القتالية بين وإسرائيل، ونص على سحب الأخيرة قواتها من وانسحاب إلى شمال ، أي على بعد نحو 30 كيلومترا من الحدود، مقابل تعزيز انتشار وقوات (يونيفيل) في المنطقة.