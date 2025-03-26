الاتحاد الأوروبي يحدد شروطه لرفع العقوبات عن روسيا

وقال المتحدث: "إنهاء العدوان الروسي غير المبرر في أوكرانيا والانسحاب غير المشروط لجميع القوات العسكرية الروسية من كامل أراضي أوكرانيا سيكون أحد الشروط الرئيسة لتعديل العقوبات أو رفعها"، وفق "رويترز".وقالت ، الثلاثاء، إنها ستدعم صادرات الروسية، بعد إعلانها أنها ستبدأ برفع العقوبات الزراعية على بسبب حربها على كييف.وأفاد بيان للبيت الأبيض، عقب محادثات بشأن الحرب استضافتها : "ستساعد على استعادة قدرتها على الوصول إلى السوق العالمية للصادرات الزراعية والأسمدة، وخفض تكاليف التأمين ، وتعزيز الوصول إلى المواني وأنظمة الدفع لهذه المعاملات المماثلة".