مجددا.. ترامب: يجب أن نحصل على غرينلاند

وقال لمذيع البودكاست فينس كولينازي "نحتاج إلى من أجل الأمن والسلامة الدوليين. نحتاج اليها. لا بد من أن نحصل عليها".وأضاف "أكره أن أعبّر عن ذلك بهذه الطريقة ولكننا سنحتاج الى الحصول عليها".ومنذ عودته إلى في كانون الثاني، يتحدث علنا عن ضم حتى أنه رفض استبعاد استخدام القوة لتحقيق ذلك.وتتمتع المنطقة الشاسعة بموقع استراتيجي في وهي غنية بالموارد المعدنية.وبحسب استطلاعات الرأي يؤيد معظم سكان غرينلاند الاستقلال عن ، لكنهم لا يؤيدون أن تضمها .وتعتزم أوشا فانس، زوجة نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، زيارة غرينلاند، المنطقة الدنماركية ذات الحكم الذاتي، على ما أعلن الأحد في بيان.وستزور فانس غرينلاند من الخميس حتى السبت برفقة ابنها ووفد أميركي لمعاينة مواقع تاريخية والاطلاع على إرث غرينلاند ومشاهدة السباق الوطني لزلاجات الكلاب، وفق البيان.