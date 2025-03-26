نعيم قاسم: المخطط الأمريكي في المنطقة كبير.. إسرائيل هي الأداة

وأضاف الشيخ قاسم أن المخطط هو تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين واحتلال أراض من الدول المجاورة وتقسيم دول المنطقة.وتابع قائلا إن "هدف العدو الإسرائيلي هو التحكم بالشرق الأوسط الذي يريدونه على شاكلتهم".وصرح بأن حجم التضحيات كبير لأن المقاومة تريد إسقاط هذا المخطط، مؤكدا أنها وستسقطه.وذكر أن الحزب لن يقبل باستمرار الاحتلال مع الإفراج عن الأسرى ولا محل للتطبيع والاستسلام في .وأوضح أن وبعد 75 عاما من الاحتلال الإسرائيلي لغزة والقدس لم تتمكن من شرعنة شبر واحد من فلسطين.وقال أمين عام اللبناني إن لم تحقق أهدافها في إنهاء المقاومة ولم تتمكن من الوصول إلى الليطاني.وبين أن محور المقاومة مدين لإيران بكل أشكال الدعم المادي والمعنوي والسياسي.ولفت إلى أنهم في مرحلة دور الدولة في تطبيق الاتفاق وعليها أن تقوم بمسؤوليتها في الوصول إلى الإنسحاب وتحرير الأسرى.وأردف بالقول إن "المستقبل في المنطقة للمقاومة وواثقون بأن النصر حليفنا ونخوض حاليا جولة ولم تنته المعركة".