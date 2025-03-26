الجيش الأمريكي يعلن فقدان 4 جنود في ليتوانيا

وذكر بيان صادر عن لقيادة عمليات في أوروبا وإفريقيا في بألمانيا، أن الجنود كانوا يجرون تدريبا تكتيكيا مقررا في ذلك الوقت.وأفاد البيان أنه سيتم تقديم مزيد من المعلومات عند توفر مستجدات جديدة.وذكرت والتلفزيون الليتوانية العامة "إل أر تي"، أن أربعة جنود أمريكيين ومركبة أمريكية فقدوا بعد ظهر الثلاثاء أثناء تدريب في ساحة تدريب الجنرال سيلفستراس زوكاسكاس في بابرادي.