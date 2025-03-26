حصيلة ضحايا غارات إسرائيلية على غزة اليوم

وأفادت المصادر، بـ"استشهاد 26 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع منذ فجر اليوم".

كما أفادت وسائل إعلام دولية، بـ"استشهاد 11 فلسطينيا إثر قصف من مسيرات إسرائيلية على تؤوي نازحين وتكية طعام خيرية وسط قطاع غزة".



وكان في ، قال اليوم الأربعاء، إن 85% من المواطنين فقدوا مصادر الغذاء الأساسية بسبب توقف المساعدات، مشيرا الى أن خلو الأسواق من السلع يهدد بمجاعة وشيكة وتداعيات خطيرة.