أردوغان يكشف "مفاجأة".. من قدم وثائق إدانة إمام أوغلو؟

وفي حديث لنواب الحاكم في البرلمان، قال إن "أفرادا من المعارضة الرئيسية هم من قدموا المعلومات والوثائق التي شكلت قضية الفساد التي يواجهها إمام والتي صدر بسببها يوم الأحد قرار بحبسه على ذمة المحاكمة".وأفادت وسائل إعلام تركية بأن الذي تديره المعارضة في مدينة إسطنبول التركية انتخب اليوم رئيس بلدية مؤقتا لإدارة المدينة بعد حبس رئيس البلدية إمام على ذمة المحاكمة بسبب اتهامات بالفساد ينفيها هو وأنصاره ويصفونها بأنها مسيسة.اختار أعضاء المجلس وعددهم 314، نوري أصلان لرئاسة بلدية إسطنبول بتأييد 177 صوتا.ومن المقرر أن يدير رئيس البلدية المؤقت شؤون المدينة للفترة المتبقية في ولاية إمام أوغلو.وتتواصل الاحتجاجات في حيث أوقفت السلطات أكثر من 1400 متظاهر منذ بدأ تحرّك واسع تنديدا باعتقال رئيس بلدية إسطنبول قبل أسبوع.وقال محتجون مناهضون للحكومة في إنهم يستعدون لمواصلة حملة المظاهرات التي اندلعت بعد سجن إمام أوغلو، رغم الاعتقالات الجماعية والاشتباكات مع الشرطة.