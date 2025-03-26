تطور جديد يخص فضيحة "سيغنال"

وتوضح المجلة أن المسؤولين الأميركيين يعتبرون أن الرسائل التي تم الوصول إليها لم تتضمن معلومات سرية، وتضمنت مداولات داخلية وخاصة بين كبار الموظفين لم يكن يجب أن تنشر.

يوم الهجوم

تقول "ذا أتلانتيك" إن جزءا من المناقشات في "سيغنال" كان يدور حول توقيت وسبب الهجمات ضد الحوثيين.



وتضيف إنه في الساعة 11:44 صباحا بتوقيت ، نشر الأميركي بيت هيغسيث في المجموعة رسالة بعنوان "تحديث الفريق"، ليعلن بداية تحرك القوات الأميركية بشكل واضح، قائلا: "الوقت الآن (11:44 بتوقيت شرق الولايات المتحدة): الطقس ملائم. تم التأكد مع الأميركية (CENTCOM) أننا جاهزون لإطلاق المهمة".



وتابع هيغسيث التفاصيل بشكل دقيق: "13:45، بدء هجوم طائرات F-18، حيث سيكون الهدف في موقعه المعرف، مما يستدعي الهجوم في الوقت المحدد، بالإضافة إلى إطلاق طائرات الدرون MQ-9".



حزمة ثانية من الهجوم

أضاف هيغسيث في رسائله: "الساعة 14:10، إطلاق المزيد من طائرات F-18 (الحزمة الثانية من الهجوم)" و"14:15: طائرات الدرون تضرب الهدف".



كما أكد في وقت لاحق: "15:36، بدء الهجوم الثاني بواسطة F-18، بالإضافة إلى إطلاق أولى صواريخ توماهوك البحرية". واختتم قائلا: "نحن حاليا نظيفون من حيث الأمن العملياتي".



رسالة إلى رقم غير معروف

وكشف الموقع أن الرسالة على تطبيق "سيغنال" تكشف عن إرسال نص من الأميركي إلى مجموعة تضم رقم هاتف غير معروف، قبل 31 دقيقة من انطلاق أولى الطائرات الحربية.



ويضيف أنه "إذا كانت هذه الرسالة قد وصلت إلى شخص معاد للمصالح الأميركية أو حتى شخص غير حذر وكان لديه وصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي".



رسالة من جي دي فانس ووالتز

وفي وقت لاحق، أرسل نائب الرئيس جي دي فانس رسالة نصية إلى المجموعة قائلا: "سأصلي من أجل النصر".



كما أرسل نصا في مساء اليوم ذاته يحتوي على تفاصيل حية عن الهجوم على ما يبدو في ، حيث قال: "المبنى انهار. عمل رائع".



نهاية الهجوم

وفي وقت لاحق من اليوم، نشر هيغسيث: "عمل رائع للجميع. المزيد من الهجمات مستمرة لساعات الليلة، وسأقدم تقريرا أوليا كاملا غدا. ولكن في الوقت المحدد".