الجيش اللبناني يكشف: قوات معادية توغلت في اللبونة

كشف ، الأربعاء، أن قوات معادية توغلت في منطقة اللبونة.

وقال الجيش في بيان، "قوات معادية توغلت في منطقة اللبونة وأقدمت على شق طريقين في سياق خرق العدو وقف إطلاق النار".

وأضاف ، أن "دورية من الجيش توجهت إلى موقع التوغل وأغلقت الطريقين بسواتر ترابية".

ولفت الجيش الى ان "وحدة أخرى من الجيش أزالت شريطا شائكا كان العدو الإسرائيلي وضعه سابقا في بلدة ببنت جبيل".