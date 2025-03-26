بيان عربي جديد بعد "قصف إسرائيلي" على سوريا

أدان الأمين العام لجامعة الدول بشدة قصف القوات الإسرائيلية قرية كويا بريف درعا الغربي في جنوب .

وجدد ، رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية في انتهاك سافر لسيادة البلاد، مؤكدا أن هذه الانتهاكات سعي مكشوف لانتهاز المرحلة الدقيقة التي تمر بها لنهش أراضيها وتأجيج الفتن والصراعات.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية أن شدد على أن مطالب بالقيام بدوره في وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم وغير المبرر على والزام باحترام القانون الدولي واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.



ودعا أبو الغيط لاتخاذ مواقف قوية وواضحة لردع السلوك الإسرائيلي الاستيطاني والعدواني ضد دول وشعوب المنطقة.



وجدد المتحدث الرسمي تضامن مع الجمهورية العربية السورية في مواجهة هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، ودعمها الكامل لسيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها.



وتأتي هذه الإدانة في أعقاب هجوم إسرائيلي استهدف بلدة كويا في جنوب سوريا يوم 25 مارس، أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين وفقا لتقارير رسمية ومنظمة لحقوق الإنسان.