ترامب يكشف عن رسوم جديدة على ثلاث صناعات

أعلن الرئيس الأمريكي ، الخميس، أنه سيفرض رسوما على الأدوية والأخشاب والسيارات.

وقال في كلمة له، "سنفرض 25% رسوما جمركية على جميع السيارات غير المصنعة في الولايات المتحدة".

وأضاف "سأوقع أمرا تنفيذيا اليوم سيؤدي إلى نهضة في صناعة السيارات وسنفرض رسوما على والأدوية والأخشاب".

ولفت الى أن "الشركات تعود إلى حتى لا تضطر إلى دفع رسوم جمركية"، كاشفا أن "الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 2 إبريل وسنبدأ جني العائدات في اليوم التالي".

وتابع الرئيس الأمريكي أن "الشركات التي لا تبني مصانعها في سيتعين عليها دفع رسوم جمركية"، مضيفا "ل و لم أفرض رسوما جمركية على الصلب في ولايتي الأولى لأفلس هذا القطاع في بلدنا لكنه الآن يزدهر".

بدوره، قال ، "ترامب وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية على واردات السيارات وبعض قطع الغيار".