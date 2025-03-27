وزير الدفاع الامريكي يثير ضجة بوشم كلمة عربية على ذراعه.. ماذا وراءها؟

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
في بغداد.. اعتقال سفاح يقتل ضحاياه بمطرقة حديدية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

وزير الدفاع الامريكي يثير ضجة بوشم كلمة عربية على ذراعه.. ماذا وراءها؟

دوليات

2025-03-27 | 03:18
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
وزير الدفاع الامريكي يثير ضجة بوشم كلمة عربية على ذراعه.. ماذا وراءها؟
1,818 شوهد

السومرية نيوز-دوليات

اثار وزير الدفاع الامريكي بيت هيغسيث ضجة واسعة بسبب كلمة باللغة العربية موشومة على ذراعه حيث ظهرت كلمة "كافر" بخط كبير على اعلى ذراعه الايمن، ضمن مجموعة وشوم دينية مسيحية ويهودية.



ونشر هيغسيث صورة له على حسابه الرسمي في مواقع التواصل خلال اداء التمارين رفقة محاربي احدى فرق الجيش الامريكي، وعلق قائلا: "هؤلاء الجنود هم رأس الحربة، خبراء في التخفي والتحمل والفتك، يخشاهم أعداء أمريكا، بينما يثق بهم حلفاؤنا، فخورون بقضاء الوقت مع أفضل ما في أمريكا".

ويأتي هذا الوشم ضمن مجموعة وشوم دينية اثار فيها هيغسيث اللغط منذ ترشيحه للمنصب من قبل ترامب، حيث كتب بعضهم حينها: "وزير دفاع ترامب، بيت هيجسيث، لديه وشم "نحن الشعب"، وشم "Deus Vult" (شعار مسيحي يتعلق بالعناية الإلهية. تم ترديده مرة من قبل الكاثوليك خلال الحملة الصليبية الأولى عام 1096) وشم صليب مسيحي على صدره".

وكتب آخر: "للتذكير، فإن مرشح ترامب لمنصب وزير الدفاع، مضيف قناة فوكس نيوز، بيت هيغسيث، يرتدي بفخر وشم القومي المسيحي اليميني المتطرف "Deus Vult" على ذراعه. ويرتدي على صدره صليب الصليبيين، احتفالا على ما يبدو بذبح المسلمين في الحرب المقدسة".

ويمتلك ايضا وشما على ذراعه Yayshu، وهي الكلمة العبرية التي تعني يسوع"، كما لديه وشم مسيحي صليبي، يمثل آية متى 10:34 من الإنجيل التي تقول: "لا تظنوا إني جئت لكي ألقي سلاما على الأرض. ما جئت لألقي سلاما بل سيفا".

ويبدو ان كلمة كافر استخدمها هيغسيث وفقا للوصف الذي يوصف به من قبل الشعوب والفصائل والحركات الجهادية العربية والاسلامية، خصوصا وانه خدم في الجيش في العراق وافغانستان.
>> تابع قناة السومرية على تويتر 

وشم كافر

وزير الدفاع الامريكي وشم عربي

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
بغداد الكريعات - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-26
Play
بغداد الكريعات - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-26
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
حامد المالكي - الحلقة ٢٥ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-26
Play
حامد المالكي - الحلقة ٢٥ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-26
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ٢٦ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-26
Play
الحلقة ٢٦ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-26
بال 90
Play
بال 90
من سوق الشعبية حي العامل الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ٢٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-26
Play
من سوق الشعبية حي العامل الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ٢٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-26
شباب امرأة
Play
شباب امرأة
الحلقة ١١ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-26
Play
الحلقة ١١ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-26
Play
نشرة ٢٦ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-26
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
26-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-26
Play
26-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-26
زار رمضان
Play
زار رمضان
أحاديث رائعة في سوق باب المعظم - الحلقة ٢٣ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-26
Play
أحاديث رائعة في سوق باب المعظم - الحلقة ٢٣ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-26
حكاية لونا
Play
حكاية لونا
الحلقة ٢٦ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-26
Play
الحلقة ٢٦ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-26
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
الحلقة 26 | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-26
Play
الحلقة 26 | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-26
الأكثر مشاهدة
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
بغداد الكريعات - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-26
Play
بغداد الكريعات - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-26
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
حامد المالكي - الحلقة ٢٥ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-26
Play
حامد المالكي - الحلقة ٢٥ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-26
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ٢٦ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-26
Play
الحلقة ٢٦ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-26
بال 90
Play
بال 90
من سوق الشعبية حي العامل الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ٢٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-26
Play
من سوق الشعبية حي العامل الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ٢٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-26
شباب امرأة
Play
شباب امرأة
الحلقة ١١ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-26
Play
الحلقة ١١ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-26
Play
نشرة ٢٦ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-26
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
26-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-26
Play
26-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-26
زار رمضان
Play
زار رمضان
أحاديث رائعة في سوق باب المعظم - الحلقة ٢٣ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-26
Play
أحاديث رائعة في سوق باب المعظم - الحلقة ٢٣ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-26
حكاية لونا
Play
حكاية لونا
الحلقة ٢٦ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-26
Play
الحلقة ٢٦ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-26
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
الحلقة 26 | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-26
Play
الحلقة 26 | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-26
اخترنا لك
حماس تنعى الناطق الرسمي للحركة بقصف اسرائيلي في جباليا
06:00 | 2025-03-27
ترامب يكشف عن رسوم جديدة على ثلاث صناعات
17:39 | 2025-03-26
بيان عربي جديد بعد "قصف إسرائيلي" على سوريا
16:21 | 2025-03-26
الناتو يعلن مقتل 4 جنود أمريكيين في ليتوانيا
15:28 | 2025-03-26
الجيش اللبناني يكشف: قوات معادية توغلت في اللبونة
14:31 | 2025-03-26
الأزهر يحيل مبروك عطية إلى التحقيق
13:25 | 2025-03-26
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.