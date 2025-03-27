وزير الدفاع الامريكي يثير ضجة بوشم كلمة عربية على ذراعه.. ماذا وراءها؟

ونشر هيغسيث صورة له على حسابه الرسمي في مواقع التواصل خلال اداء التمارين رفقة محاربي احدى فرق الجيش الامريكي، وعلق قائلا: "هؤلاء الجنود هم رأس الحربة، خبراء في التخفي والتحمل والفتك، يخشاهم أعداء ، بينما يثق بهم حلفاؤنا، فخورون بقضاء الوقت مع أفضل ما في أمريكا".ويأتي هذا الوشم ضمن مجموعة وشوم دينية اثار فيها هيغسيث اللغط منذ ترشيحه للمنصب من قبل ، حيث كتب بعضهم حينها: "وزير دفاع ، بيت هيجسيث، لديه وشم "نحن الشعب"، وشم "Deus Vult" (شعار مسيحي يتعلق بالعناية الإلهية. تم ترديده مرة من قبل الكاثوليك خلال الحملة الصليبية الأولى عام 1096) وشم صليب مسيحي على صدره".وكتب آخر: "للتذكير، فإن مرشح ترامب لمنصب ، مضيف نيوز، بيت هيغسيث، يرتدي بفخر وشم القومي المسيحي اليميني المتطرف "Deus Vult" على ذراعه. ويرتدي على صدره صليب ، احتفالا على ما يبدو بذبح في الحرب المقدسة".ويمتلك ايضا وشما على ذراعه Yayshu، وهي الكلمة العبرية التي تعني يسوع"، كما لديه وشم مسيحي ، يمثل آية متى 10:34 من التي تقول: "لا تظنوا إني جئت لكي ألقي سلاما على الأرض. ما جئت لألقي سلاما بل سيفا".ويبدو ان كلمة كافر استخدمها هيغسيث وفقا للوصف الذي يوصف به من قبل الشعوب والفصائل والحركات الجهادية العربية والاسلامية، خصوصا وانه خدم في الجيش في وافغانستان.