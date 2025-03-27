حماس تنعى الناطق الرسمي للحركة بقصف اسرائيلي في جباليا

وذكرت الحركة في بيان، "استهداف الاحتلال قيادات الحركة والمتحدثين باسمها، لن يكسر إرادتها، بل سيزيدها إصرارًا على مواصلة الطريق حتى تحرير الأرض والمقدسات، ودماء الشهداء ستبقى وقودًا وملهمًا للمقاومة حتى النصر."وأشارت إلى أن "دماء الشهداء ستكون مصدر إلهام لمواصلة طريق المقاومة حتى التحرير والعودة".من جانبه، نعت حركة المقاومة الشعبية الفلسطينية الشهيد القانوع.وقالت الحركة في بيان إن "طائرات الحقد الصهيوني" اغتالت الناطق باسم حماس في قصف همجي استهدف خيمته في جباليا البلد.وأضافت أن "دماء الشهداء أمانة لن نفرط فيها ولن نساوم عليها وستكون على المحتل".