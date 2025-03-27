طهران: لم تغلق جميع الأبواب أمام حل الخلافات مع الولايات المتحدة

أعلن مستشار المرشد الإيراني ، اليوم الخميس، أن لم تغلق جميع الأبواب أمام حل خلافاتها مع ، وأنها مستعدة لمفاوضات غير مباشرة مع .



وكانت قد رفضت حتى الآن تحذير الرئيس الأمريكي لها إما التوصل لاتفاق أو مواجهة عواقب عسكرية.

ووصف المرشد الأعلى آية الله الرسالة بأنها خادعة، بينما قال وزير الخارجية إن المفاوضات مستحيلة ما لم تغير سياستها القائمة على "الضغط الأقصى".



ونقلت شبه الرسمية عن خرازي قوله: "الجمهورية الإسلامية لم تغلق جميع الأبواب. وهي مستعدة لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع لتقييم الطرف الآخر، وذكر شروطها الخاصة، واتخاذ القرار المناسب".



ومن المتوقع أن ترد قريبا على رسالة ، حيث قال عراقجي الأسبوع الماضي إن طهران ستراعي في ردها كلا من تهديد ترامب والفرص المتاحة.



في ولايته الأولى (2017-2021)، انسحب ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين والقوى العالمية، والذي فرض قيودا صارمة على الأنشطة النووية في طهران مقابل تخفيف العقوبات.



وتتهم القوى الغربية بأن لديها أجندة سرية لتطوير قدرة الأسلحة النووية من خلال تخصيب اليورانيوم إلى مستوى عال من النقاء الانشطاري، يتجاوز ما تقول إنه مبرر لبرنامج الطاقة الذرية المدنية.



بينما تؤكد طهران أن برنامجها النووي كله لأغراض الطاقة المدنية فقط.