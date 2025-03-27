تفاصيل جديدة عن اعتقال مفتي سوريا السابق في مطار دمشق

وأفاد لحقوق الإنسان باعتقال حسون من قبل الأمن العام في ، بعد محاولته مغادرة البلاد إلى لإجراء عملية جراحية في .وبحسب المعلومات، فقد تم ختم جواز سفر حسون من قبل والجوازات في المطار، قبل أن يتم اقتياده من قبل مجموعة من عناصر الأمن العام إلى جهة مجهولة، وقد تداولت صورة له وهو معصوب العينين.وشغل حسون منصب مفتي سابقا، وكان معروفا بتأييده القوي لنظام وهو ما جعله عرضة لانتقادات واسعة في أوقات سابقة، خاصة بسبب مواقفه من الأحداث التي شهدتها خلال السنوات الماضية.وتداول رواد العالم الافتراضي مقاطع قديمة لحسون كان يحرض فيها على قتل المتظاهرين الذين خرجوا ضد عام 2011.