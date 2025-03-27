صواريخ من اليمن تعطل مطارا "إسرائيلياً"

وذكرت الصحيفة العبرية أن "هناك عددًا من الطائرات تحوم في الأجواء الإسرائيلية دون حصولها على إذن بالهبوط نتيجة تعطل فوق بسبب الصواريخ التي أطلقتها جماعة الحوثي".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في بيان له، أن دفاعاته الجوية قامت باعتراض الصاروخين اللذين أطلقتهما جماعة الحوثي من قبل دخولهما الأجواء الإسرائيلية.ودوت صفارات الإنذار في 255 بلدة في أنحاء وفق الجبهة الداخلية، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن شظايا صواريخ اعتراضية سقطت في منطقة "ميفو حورون".وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إن ملايين الإسرائيليين دخلوا الملاجئ عند الظهر بعد إطلاق صاروخين من .من جانبها، كشفت هيئة البث العبرية أن شخصاً إسرائيلياً أصيب نتيجة خروجه من سيارته فور إطلاق صفارات الإنذار.بالتزامن مع ذلك، أعلنت مصادر فلسطينية عن سقوط شظايا أحد الصواريخ الاعتراضية في منطقة الظاهرية جنوبي .