تركيا تحظر بث قناة تلفزيونية معارضة لـ10 أيام

وقالت الهيئة في بيان رسمي، إن هذا القرار يأتي على خلفية اتهام القناة بـ"التحريض على الكراهية والعداء" في تغطيتها للاحتجاجات الحاشدة.وأكدت الهيئة تعليق لمدة 10 أيام، مشيرة إلى أنه تم أيضا فرض غرامات وتعليق برامج على 3 محطات تلفزيونية أخرى وجهت انتقادات للسلطات.وكانت المظاهرات اندلعت الأسبوع الماضي بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، ، المنافس الرئيسي للرئيس .ويواجه إمام ، المسجون حاليا، اتهامات بالفساد، يراها كثيرون أنها ذات دوافع سياسية.وتصر الحكومة على استقلال القضاء، إلا أن المنتقدين يقولون إن الأدلة قائمة على إفادات من شهود سريين وتفتقر للمصداقية.وفي وقت سابق من الخميس، التركي علي يرلي ، إنه جرى اعتقال 1879 شخصا مشتبه بهم شاركوا في احتجاجات غير مرخصة.وأوضح التركي أن من بين المعتقلين 260 شخصاً لديهم صلات بـ 12 منظمة إرهابية.