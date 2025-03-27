رسميًا.. تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان

ويأتي هذا في ظل تحديات اقتصادية ومالية معقدة تواجه البلاد، ما يضع على عاتق الحاكم الجديد مسؤولية كبرى في تنفيذ إصلاحات مالية وضبط استقرار العملة المحلية.ويحظى سعيد بخبرة واسعة في القطاع المصرفي والسياسات النقدية، ما يعزز الآمال في استعادة الثقة بالنظام المالي اللبناني.ومن المتوقع أن يركز في مهامه على إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعزيز الشفافية، إلى جانب التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية لدعم الاقتصاد المحلي.من هو سعيد كريم حاكم الجديد؟وسعيد هو شقيق النائب السابق سعيد، ويمتلك مسيرة مهنية طويلة في القطاع المصرفي، حيث عمل في مؤسسات مالية دولية وعربية عدة.ويشغل سعيد حاليًا منصب في بنك الإمارات ولبنان، الذي يترأسه فاروج نيركيزيان، المستشار المالي لرئيس الجمهورية .بالإضافة إلى ذلك، يُعد سعيد مؤسسًا وشريكًا إداريًا في شركة "Growthgate Capital" الإماراتية، حيث يشغل نيركيزيان أيضًا منصب إلى جانب ماهر .ويُعتبر سعيد أحد الأسماء البارزة المرتبطة بـ"خطة هارفارد"، وهي المبادرة التي مولتها "Growthgate Capital" لوضع حلول للأزمة الاقتصادية في .وقد أثارت الخطة جدلاً واسعًا، خاصة في ما يتعلق بتحويل الودائع المصرفية إلى ديون على الدولة، وهو ما قوبل بانتقادات من قبل المودعين، بينما حظي بتأييد كبير من جمعية المصارف .