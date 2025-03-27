​تظاهرات تركيا.. حصيلة اعتقالات طالت مشاركين بالاحتجاجات

وقال علي يرلي ، في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم، إنه جرى اعتقال 1879 شخصا مشتبه بهم شاركوا في احتجاجات غير مرخصة.وأضاف التركي أن "من بين المعتقلين 260 شخصاً لديهم صلات بـ 12 منظمة إرهابية".وشدد التركي على أن "العدالة تتحقق في المحكمة وليس في الشوارع".ووصف الوزير العنف الذي تخلل التظاهرات بأنه حدث يهدد السلم في البلاد، حيث هاجم المتظاهرون الشرطة بمواد حمصية وقنابل حارقة، وتم "انتهاك القيم الأخلاقية"، حسب قوله.وصباح اليوم الخميس، استخدمت الشرطة التركية رذاذ الفلفل وحبيبات الرصاص البلاستيكية (الخرز) وخراطيم المياه ضد المتظاهرين في العاصمة .وكانت المظاهرات اندلعت الأسبوع الماضي بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، ، المنافس الرئيسي للرئيس .ويواجه إمام ، المسجون حاليا، اتهامات بالفساد، يراها كثيرون أنها "ذات دوافع سياسية بدعم الإرهاب".وتصر الحكومة على استقلال القضاء، إلا أن المنتقدين يقولون إن الأدلة قائمة على إفادات من شهود سريين وتفتقر للمصداقية.وحاول طلاب متظاهرون في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، تنظيم مسيرة واحتشدوا لقراءة بيان بالقرب من بوابات التقنية، بحسب ما أفادت به قناة "هالك" المعارضة ووسائل إعلام محلية.ووقعت مواجهة بين الطلاب الذين اختبأوا خلف حاجز من حاويات ، حتى وصلت الشرطة لاعتقالهم.