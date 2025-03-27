إصابات بعملية طعن في أمستردام

وقالت الشرطة إنها ضربت طوقا أمنيا في محيط المنطقة التي وقعت فيها حادثة الطعن قرب ساحة دام بوسط العاصمة.وأعلنت الشرطة في بيان أن "ليس لدينا في الوقت الحاضر أي معلومات بشأن الأسباب أو دوافع حادثة الطعن. ونجري تحقيقات بهذا الشأن".ولم ترد معلومات فورية عن حالة الجرحى.