زيلينسكي: لن أزور أمريكا قريباً!

وشدد ، في تصريح له، على أن أوكرانيا ستحتاج إلى وقت لدراسة أي اتفاق بشأن المعادن قبل عرضه على البرلمان لإقراره.وقال: "نريد أن تظهر ورئيسها أقوى من ورئيسها، وأي قرار تتخذه من الحرب ستكون له آثار قوية على مسارها".وأضاف: "لا نريد القيام بأي عمل قد يدفع لوقف دعمها لنا، خاصة في مجال المعلومات الاستخبارية".وأردف: "نعمل مع شركائنا الأوروبيين على ضمان أنه لا يجوز لروسيا فرض شروط تحدد عدد قوات الجيش الأوكراني.شدد على أنه "لن نصل إلى سلام مستدام قبل أن توقف عدوانها، وسنعمل، في الأيام المقبلة، على البنية التحتية لضمانات الأمن بما يشمل إنشاء قاعدة لهذا العمل في أوكرانيا".وحول الدعم الأوروبي، قال: "هناك أسئلة كثيرة بشأن القوات التي نأمل بنشرها في بلدنا لحفظ السلام، والصيغة المثالية هي انضمامنا للناتو، فهذا يضمن لنا الأمن، ويوفر كثيراً من الأموال لشركائنا".