إسرائيل تبدأ بقصف جنوب لبنان

وبحسب ، فقد تعرضت بلدة الخيام للقصف بالمدافع والقنابل الحارقة، فيما نفذت القوات الإسرائيلية عملية تمشيط من تلة حمامص تزامنا مع سماع أصوات إطلاق نار كثيف في البلدات المجاورة.وقالت الوكالة إن "حريقا اندلع في المدرسة الرسمية في حارة في الخيام نتيجة القصف الإسرائيلي".كما استهدفت مدافع الجيش الإسرائيلي كفركفلا ومحلة النهر في قعقعية الجسر قرب ، بينما تعرضت ساحة بلدة مركبا لقنبلة صوتية.تزامن ذلك مع تحليق لطيران الاستطلاع الإسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولا إلى مشارف مدينة صور.وتوعد الإسرائيلي ، الحكومة ، اليوم الجمعة، بعد إطلاق الصاروخين باتجاه مستوطنات الشمال، محملا إياها المسؤولية عن أي تهديد لأمن المستوطنات.