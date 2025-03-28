احباط حرق مسجد في القرم

وجاء في بيان صدر عن الدائرة: "تم اعتقال شاب عمره 18 عاما من سكان جمهورية بتهمة الشروع في الاعتداء وإلحاق أضرار جسدية بالمواطنين وتخريب ممتلكاتهم وتدنيس مقدساتهم. وتم العثور في مكان إقامته على زجاجات حارقة جاهزة للاستخدام وسكاكين وعبوات رذاذ الفلفل وطلاء بخاخ باللون الأخضر لرسم شارة النازية ووسائل اتصال. وتبين من هاتفه أنه يدير حسابا وقناة على تطبيق "تلغرام" ذات توجه معاد لروسيا ويعتنق الفكر النازي الجديد ويروج له".وبحسب بيانات الدائرة، فإن المعتقل كان على اتصال بزعيم منظمة إرهابية في أوكرانيا، كلفه بإحراق في مقابل ألف دولار.