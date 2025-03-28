ما موقف لبنان من استئناف الرحلات الجوية مع إيران ؟

وقال في تصريح: انه " لن نستأنف الرحلات الجوية مع في الوقت الحالي وقد نستأنفها يوما ما، بحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية".وتابع، اننا "ملتزمون بشكل كامل بتنفيذ القرار 1701 وإسرائيل تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار وهذا مؤسف".وأضاف، ان "لبنان بصدد العمل على حل الصعوبات المتعلقة بالحدود البرية والبحرية مع وكذلك مشكلة اللاجئين".