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ما موقف لبنان من استئناف الرحلات الجوية مع إيران ؟
دوليات
2025-03-28 | 05:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,227 شوهد
السومرية نيوز ـ دوليات
كشف
الرئيس اللبناني
جوزاف
عون
، اليوم الجمعة، عن موقف الحكومة
اللبنانية
من استئناف الرحلات الجوية مع
إيران
.
وقال
عون
في تصريح: انه " لن نستأنف الرحلات الجوية مع
إيران
في الوقت الحالي وقد نستأنفها يوما ما، بحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية".
وتابع، اننا "ملتزمون بشكل كامل بتنفيذ القرار 1701 وإسرائيل تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار وهذا مؤسف".
وأضاف، ان "لبنان بصدد العمل على حل الصعوبات المتعلقة بالحدود البرية والبحرية مع
سوريا
وكذلك مشكلة اللاجئين".
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