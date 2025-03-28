السعودية تسجل أدنى مستوى للبطالة في تاريخها

ويُعزى هذا التحسن إلى انخفاض ملموس في معدل بطالة السعوديات، الذي تراجع إلى 11.9بالمئة، وهو أيضاً أدنى مستوى يُسجل على الإطلاق. أما بين الذكور، فقد بلغ معدل البطالة 4.3 بالمئة، مسجلاً انخفاضاً بمقدار 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.خفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي بأكثر من أي دولة رئيسية أخرى، مما قرار أكبر مصدر للنفط الخام في العالم بتمديد التقليص الكبير في إنتاج الذهب الأسود.من جانب آخر، سجلت الصادرات السلعية للسعودية ارتفاعا بنسبة 2.4بالمئة في شهر يناير 2025 مقارنة بشهر يناير 2024م، كما ارتفعت الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 10.7المئة، عن شهر يناير 2024، وفق تقرير الهئية العامة للإحصاء.أما على صعيد الواردات فقد ارتفعت في شهر يناير 2025م بنسبة 8.3 بالمئة، في حين انخفض التجاري الفائض بنسبة 11.9بالمئة عن شهر يناير 2024م.