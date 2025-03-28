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توضيح جديد من الأردن حول هتاف الجماهير على العراقيين بملعب عمان
دوليات
2025-03-28 | 07:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
11,114 شوهد
السومرية نيوز – دوليات
أكد وزير الخارجية
الأردني
أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، ان الفيديو المتعلق بمباراة
العراق
وفلسطين مزيف ومفبرك، وذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.
وذكرت الخارجية العراقية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، تلقى يوم الجمعة الموافق 28 آذار 2025، اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي.
بحث الوزيران – بحسب البيان - خلال الاتصال سبل تعزيز العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين، وأكدا على استراتيجية هذه العلاقات ومتانتها، والعمل المستمر على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين العراقي والأردني.
كما تناول الجانبان المحاولات التضليلية التي تسعى بعض الجهات إلى تمريرها بهدف الإساءة للعلاقات الأخوية بين
العراق
والأردن، من خلال نشر مقاطع فيديو مفبركة تتعلق بمباراة
العراق
وفلسطين التي أُقيمت في عمّان بتاريخ 25 آذار 2025، وفقا للبيان.
وأكد الوزير الصفدي أن التحقيقات الفنية أثبتت بشكل قاطع أن الفيديو المنشور مزيف ولا يمت للحقيقة بصلة، مشيرًا إلى استمرار التحقيقات لمعرفة الجهات التي تقف وراء هذه الحملة التضليلية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.
وشدد الوزيران على أن العلاقات العراقية – الأردنية الراسخة، ووعي الشعبين الشقيقين، أقوى من أن تتأثر بمثل هذه الفبركات والمغالطات التي تقف وراءها جهات مشبوهة.
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