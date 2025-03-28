وثيقة زواج بشار الأسد من لونا الشبل.. ما حقيقتها؟

وما إن انتشرت الوثيقة حتى تم تداولها بشكل كبير، إلا أن التدقيق فيها يثبت عدم صحتها. حيث قال متابعون إن وثائق الزواج في لا تتضمن في خاناتها مذهب المتعاقدين والشهود.وما يؤكد زيف الوثيقة، أسماء الشهود حيث ورد اسم المسؤول السابق كأحد الشهود علما أن ساعاتي كان زوج حتى وفاتها قبل أشهر من سقوط النظام السوري.وكتب العديد من المعلقين أنه من الواضح أن مزو الوثيقة ينشد جمع المشاهدات لا أكثر.وأعلنت في يوليو الماضي وفاة الشبل، إثر تعرضها لحادث سير في العاصمة دمشق.