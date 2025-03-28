لأول مرة منذ الهدنة.. استهداف "إسرائيلي" يطال منشأة لحزب الله في الضاحية

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجمت قوات الدفاع الإسرائيلية بنية تحتية في منطقة الضاحية في لتخزين طائرات بدون تستخدمها وحدة الجو التابعة لمنظمة الإرهابية (الوحدة 127)".وأضاف: "يشكل إطلاق النار الصباحي في منطقة الأعلى انتهاكا صارخا للتفاهمات بين ولبنان وتهديدا مباشرا لمواطني دولة إسرائيل"، مشددا على أنه "يقع على مسؤولية تنفيذ الاتفاق. وسوف يواصل العمل على إزالة أي تهديد لدولة إسرائيل".وكان "حزب الله" نفى مسؤوليته عن إطلاق صواريخ باتجاه ، بينما وجه الإسرائيلي تهديدا إلى الحكومة قائلا إن "لا هدوء في دون هدوء في الجليل".وبعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا إلى سكان الضاحية الجنوبية، نفذ غارة بصاروخين استهدفت المبنى المهدد في منطقة الحدث.