الازمة قادمة لا محال.. الأغذية العالمي: 58 مليون إنسان مهدد بالجوع

وذكرت أنه رغم سخاء العديد من الحكومات والأفراد، فإنها "تشهد تراجعا حادا في التمويل من مانحيها الرئيسيين".وقالت الوكالة التي تتخذ من مقرا في بيان "تواجه المنظمة حاليا تراجعا مقلقا نسبته 40% في التمويل للعام 2025، مقارنة بالعام الماضي"، وفق AFP.أضافت أن "حدة هذا التراجع، مصحوبا بالمستويات القياسية للأشخاص المحتاجين للمساعدة أدت إلى أزمة غير مسبوقة بالنسبة إلى عشرات ملايين الأشخاص حول العالم الذين يعتمدون على المساعدات الغذائية".دول تخفض المساعداتلم تحدد الوكالة أي دولة بعينها، لكن التي تعد أكبر دولة مانحة لبرنامج الأغذية العالمي بفارق كبير، خفضت بشكل كبير تمويلها منذ تولى السلطة في يناير/كانون الثاني.خفضت أيضا بلدان أخرى أيضا المساعدات الخارجية، بينها ، ثاني أكبر جهة مانحة للمساعدات المخصصة للتنمية بعد ، والمملكة المتحدة التي اختارت بدلا من ذلك زيادة الإنفاق الدفاعي.وقالت المديرة التنفيذية المساعدة للشراكات والابتكار لدى برنامج الأغذية العالمي دقش - كامارا إن "برنامج الأغذية العالمي يمنح أولوية للبلدان التي تعد حاجاتها الأكبر ويحاول تقليص حصص الإعاشة على خط الجبهة".أضافت "بينما نقوم بكل ما يمكن لخفض التكاليف التشغيلية... نواجه أزمة تمويل وشيكة مع تداعيات تهدد الأرواح".قيود مشددةأشار برنامج الأغذية العالمي إلى 28 من عملياته الأكثر حيوية التي قال إنها تواجه قيودا مشددة على التمويل و"إمدادات غذائية منخفضة بشكل خطير" حتى اغسطس/آب.تشمل هذه المناطق والسودان وسوريا وجنوب وتشاد وأفغانستان وغيرهم.وحذر برنامج الأغذية العالمي الخميس من أنه لم تعد هناك مواد غذائية تكفي لأكثر من أسبوعين في حيث يواجه "مئات آلاف الأشخاص" خطر الجوع الشديد وسوء التغذية.