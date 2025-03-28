

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة على "حزب الله" اللبناني تستهدف خمسة أفراد وثلاثة كيانات.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن "العقوبات استهدفت الفريق المالي لحزب الله الذي يشرف على المشروعات التجارية وشبكات تهريب النفط التي تدر عوائد للجماعة".



وأضافت الوزارة أن "من بين المستهدفين بالعقوبات أفرادا من عائلات مسؤولين بارزين في حزب الله وأصدقاء مقربين لهم".