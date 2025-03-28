الزومبي يظهر في مصر ويثير ذعر المواطنين

وتدخلت بعد انتشار الفيديو بشكل واسع، وأشار كثيرون إلى آثار تعاطي مخدر "الاستروكس" المعروف بـ"الزومبي" الذي يفقد الشخص الوعي ويدفعه للقيام بأفعال غريبة.وفي الفيديو يظهر أحد الشابين "هائما" يسير بشكل غير متزن، بينما يظهر شاب آخر ملقى على الأرض ويتحرك بشكل غريب وكأنه يسبح في الماء.وبحسب وسائل إعلام محلية، تجري أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تحريات مكثفة حول مقطع الفيديو المتداول، حيث يُرجح أن الشابين كانا تحت تأثير مخدر "الاستروكس"، بأحد شوارع منطقة شبرا بمحافظة القليوبية.وأكد مصور الفيديو أنه التقطه في أحد شوارع شبرا ، وطالب الجهات المختصة بالتدخل العاجل لإنقاذ هؤلاء الشباب من خطر الإدمان.وتفحص أجهزة الأمن الفيديو للتأكد من صحته وتاريخه، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.