الكشف عن جنسية منفذ عملية الطعن في أمستردام

وأوضحت الشرطة في منشورها على منصة "إكس": "تمكنت الشرطة من تحديد هوية المشتبه به في الهجوم بالسكين يوم الخميس بعد الظهر، 27 مارس الجاري. وتبين أنه رجل يبلغ من العمر 30 عاما من الجنسية الأوكرانية".وخلال ظهر يوم الخميس، هاجم الرجل المارة بسكين في شارع قريب من ساحة "دام" في وسط . وفقا للشرطة، أصيب 5 أشخاص، بينهم 4 أجانب ومواطنة. وتم القبض على المشتبه به، ولم يتم بعد تحديد دافع الهجوم. وأفادت وسائل إعلام أن اثنين من المصابين في حالة خطيرة.ولم يستبعد وزير العدل والأمن الهولندي أن يكون للهجوم بدوافع إرهابية.وفي وقت لاحق، تبين أن أحد السياح البريطانيين هو من تمكن من القبض على المهاجم وتحييده قبل تسليمه للشرطة. وفي يوم الجمعة، قدمت فمكه هالسما له وسام البطولة تقديرا لشجاعته.