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الإمارات ترصد هلال العيد بـ"الدرون" والذكاء الاصطناعي

دوليات

2025-03-29 | 08:17
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الإمارات ترصد هلال العيد بـ&quot;الدرون&quot; والذكاء الاصطناعي
8,282 شوهد

يستخدم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي "طائرات الدرون" المجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحري هلال شهر شوال لسنة 1446هـ.

ويعد المجلس الجهة الأولى على مستوى العالم التي تستخدم هذه التقنية المتطورة في عملية تحري هلال الأشهر القمرية، حيث استخدمها المجلس في تحري هلال شهر رمضان لهذا العام، وفق بيان للمجلس.

وأوضح المجلس تفاصيل استخدام "طائرات الدرون" في عملية التحري، وذلك من خلال إطلاق عدد من طائرات الدرون المزودة بعدسات مكبرة تتميز بمواصفات عالية الدقة والوضوح، وترتفع عن مستوى سطح الأرض أكثر من 300م والتي سيتم توجيهها إلى موقع القمر بناء على الدراسات الفلكية الدقيقة للحصول على الصفاء الجوي وتجاوز التحديات الطبيعية التي قد تعترض عملية الترائي.

وقد أصبحت هذه التقنيات والوسائل الحديثة مساعدة للرؤية المباشرة التي هي الأصل كما في حديث النبي (ص): "لا تَصُومُوا حتَّى تَرَوُا الهِلَالَ، ولَا تُفْطِرُوا حتَّى تَرَوْهُ، فإنْ غُمَّ علَيْكُم فَاقْدُرُوا له".

وأكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أهمية التنسيق الفعال والشراكة الجادة والتعاون المثمر في هذا الصدد مع المؤسسات الوطنية والمراكز ذات الاختصاص.
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