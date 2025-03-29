رسميا.. 5 دول تعلن الاثنين أول أيام عيد الفطر

وذكر مركز منذ قليل عبر حسابه في "إكس"، أن الشمس غربت الآن في وبروناي وعيد فيهما سيكون يوم الاثنين نظراً لأن اليوم هو 28 رمضان فيهما.وأوضح المركز أن رؤية ستكون يوم غد الأحد ممكنة في تلك الدولتين بالعين المجردة.كما أعلنت كل من إندونيسيا وبنجلاديش الاثنين أيضاً أول أيام العيد.وكانت أول دولة تعلن رسمياً موعد عيد ، حيث أعلن ‏ بأستراليا، في بيان أصدره، أن آخر يوم في رمضان هو الأحد المقبل 30 رمضان، ليكون أول أيام عيد الفطر يوم الاثنين 1 من ، بناء على عدم توفر شروط الرؤية في .وأوضح في البيان، أنه بعد التحري من المراصد المحلية والعالمية، تقرر أن سيولد في يوم السبت 29 مارس 2025، الساعة 9:57 مساءً بتوقيت شرق أستراليا - بعد غروب شمس تلك الليلة.