دولتان جديدتان تعلنان الاثنين أول أيام عيد الفطر

وجاء الإعلان الرسمي عقب تحريات اللجان المختصة في البلدين، التي أكدت استكمال شهر رمضان ثلاثين يومًا، ليكون الأحد هو المتمم للشهر الفضيل، والاثنين هو أول أيام العيد.وبهذه المناسبة، تتجهز المساجد والساحات في باكستان والهند لاستقبال جموع المصلين لصلاة العيد، وسط أجواء احتفالية يملؤها والسرور، فيما تباشر الحكومات اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان سلاسة الاحتفالات.وكانت قد أعلنت عدد من الدول حول العالم، بعد غد الاثنين، الموافق 31 مارس/ آذار أول أيام عيد لتكون بذلك من أوائل الدول الاسلامية التي تحدد .وذكر مركز منذ قليل عبر حسابه في "إكس"، أن الشمس غربت الآن في وبروناي وعيد فيهما سيكون يوم الاثنين نظراً لأن اليوم هو 28 رمضان فيهما.وأوضح المركز أن رؤية ستكون يوم غد الأحد ممكنة في تلك الدولتين بالعين المجردة.كما أعلنت كل من إندونيسيا وبنجلاديش الاثنين أيضاً أول أيام العيد.وكانت أول دولة تعلن رسمياً موعد عيد الفطر، حيث أعلن ‏ مجلس الإفتاء بأستراليا، في بيان أصدره، أن آخر يوم في رمضان هو الأحد المقبل 30 رمضان، ليكون أول أيام عيد الفطر يوم الاثنين 1 من ، بناء على عدم توفر شروط الرؤية في .وأوضح مجلس الإفتاء في البيان، أنه بعد التحري من المراصد المحلية والعالمية، تقرر أن سيولد في يوم السبت 29 مارس 2025، الساعة 9:57 مساءً بتوقيت شرق أستراليا - بعد غروب شمس تلك الليلة.