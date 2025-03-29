تعليق سعودي بشأن رؤية هلال العيد

وقال إن وضع القمر مختلف اليوم عن وضعه حين دخول رمضان، مشيرا إلى أن سيمكث نحو 8 دقائق في السماء، مؤكدا انه لا علاقة للكسوف والخسوف برؤية .من جانبه، قال متعب البرغش من مرصد تمير: "رؤية الهلال اليوم غير مستحيلة إذا بقي الجو صافيا".فيما ذكرت الأرصاد أن تشكيلات من السحب قد تؤثر على أجواء سدير وتمير.ودعت عموم في جميع أنحاء إلى تحري رؤية ، مساء يوم السبت، التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام الموافق 29 مارس (آذار).وقالت وسائل إعلام سعودية، أن "دائرة الأهلة في السعودية ستستخدم تقنية لمراقبة ومتابعة مواقع ترائي ورصد لهذا العام 2025".وأضافت، أن قضاة الدائرة يعملون على متابعة دقيقة لعمليات رصد الهلال والتحقق من الشهادات التي تصل إليهم فورا.