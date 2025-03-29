السعودية تعلن رسمياً موعد عيد الفطر

وقال السعودي: "المحكمة العليا تُقرر أن يوم غد الأحد الموافق 30 مارس (اذار) 2025، هو أول أيام عيد لهذا العام 1446 هجري".وكانت قد دعت عموم في جميع أنحاء إلى تحري رؤية ، مساء يوم السبت، التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام الموافق 29 مارس (آذار).