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تعرف على الدول التي أعلنت يوم غد أول أيام العيد
دوليات
2025-03-29 | 12:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
14,852 شوهد
أعلنت مجموعة دول، ان يوم غد الأحد 30 اذار 2025 أول أيام شهر شوال وعيد
الفطر
المبارك
.
دار الإفتاء العراقية
أعلنت دار الإفتاء العراقية، أن يوم الأحد الموافق 30 مارس/ اذار 2025 هو أول أيام عيد
الفطر
المبارك
، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.
السعودية
أعلنت
المملكة العربية
السعودية
أن يوم غد الأحد 30 مارس/ اذار، هو أول أيام عيد
الفطر
المبارك
لهذا العام.
وقال
الديوان
الملكي
السعودي: "المحكمة العليا تُقرر أن يوم غد الأحد الموافق 30 مارس (اذار) 2025، هو أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1446 هجري".
تركيا
أعلنت رئاسة
الشؤون الدينية
في
تركيا
أن يوم الاحد 30 اذار أول أيام عيد الفطر وذلك بالاعتماد على الحسابات الفلكية لتولد هلال شهر شوال 1446 هجري.
الإمارات
أعلن
ديوان
الرئاسة الإماراتية، أن يوم غدٍ الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك في دولة الإمارات؛ وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شوال ثبوتاً شرعياً مساء اليوم السبت.
وفيما يلي نص بيان
الديوان
: "يعلن
ديوان
الرئاسة بناء على قرار "لجنة تحري هلال شهر شوال لسنة 1446هـ" المنبثقة عن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والتي عقدت اجتماعها بهذا الخصوص مساء هذا اليوم في قصر
الحصن
التاريخي بالعاصمة
أبو ظبي
بتاريخ 29 رمضان 1446هـ، الموافق 29 مارس 2025م، وبعد مداولة ما ورد على اللجنة بهذا الخصوص من تقارير ونتائج الترائي في ربوع الدولة، ثبوت رؤية هلال شوّال ثبوتاً شرعياً مساء هذا اليوم. وبذلك يكون عيد الفطر المبارك في الدولة يوم غدٍ الأحد فاتح شوّال 1446هـ، الموافق 30 مارس 2025م".
الكويت
هيئة الرؤية
الشرعية
الكويتية
أعلنت أن غدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر السعيد.
البحرين
هيئة الرؤية
الشرعية
في
البحرين
أعلنت يوم غدٍ الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.
قطر
أعلنت لجنة تحري رؤية
الهلال
بأن غداً الأحد الموافق 30 مارس 2025، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
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