تعرف على الدول التي أعلنت يوم غد أول أيام العيد

دار الإفتاء العراقيةأعلنت دار الإفتاء العراقية، أن يوم الأحد الموافق 30 مارس/ اذار 2025 هو أول أيام عيد ، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.أعلنت أن يوم غد الأحد 30 مارس/ اذار، هو أول أيام عيد لهذا العام.وقال السعودي: "المحكمة العليا تُقرر أن يوم غد الأحد الموافق 30 مارس (اذار) 2025، هو أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1446 هجري".أعلنت رئاسة في أن يوم الاحد 30 اذار أول أيام عيد الفطر وذلك بالاعتماد على الحسابات الفلكية لتولد هلال شهر شوال 1446 هجري.الإماراتأعلن الرئاسة الإماراتية، أن يوم غدٍ الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك في دولة الإمارات؛ وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شوال ثبوتاً شرعياً مساء اليوم السبت.وفيما يلي نص بيان : "يعلن الرئاسة بناء على قرار "لجنة تحري هلال شهر شوال لسنة 1446هـ" المنبثقة عن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والتي عقدت اجتماعها بهذا الخصوص مساء هذا اليوم في قصر التاريخي بالعاصمة بتاريخ 29 رمضان 1446هـ، الموافق 29 مارس 2025م، وبعد مداولة ما ورد على اللجنة بهذا الخصوص من تقارير ونتائج الترائي في ربوع الدولة، ثبوت رؤية هلال شوّال ثبوتاً شرعياً مساء هذا اليوم. وبذلك يكون عيد الفطر المبارك في الدولة يوم غدٍ الأحد فاتح شوّال 1446هـ، الموافق 30 مارس 2025م".هيئة الرؤية أعلنت أن غدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر السعيد.هيئة الرؤية في أعلنت يوم غدٍ الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.قطرأعلنت لجنة تحري رؤية بأن غداً الأحد الموافق 30 مارس 2025، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.