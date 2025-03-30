من هي هند قبوات؟

وخلال كلمتها على هامش الإعلان عن الحكومة الجديدة، قالت قبوات إن وزارتها "تهدف إلى بناء مجتمع متماسك يعزز العدالة الاجتماعية التي افتقدناها لفترة طويلة".وأضافت: "سنعمل بطريقة تشاركية كوزراء ومجتمع مدني معاً، ويجب تعزيز الثقة بيننا جميعاً. يجب أن يكون هدفنا جميعاً نظام اجتماعي عادل ومستدام، يضمن التوزيع العادل للموارد".وكانت الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع اختارت قبوات لعضوية اللجنة التحضيرية لمؤتمر ، التي أعلن عنها في شباط الماضي.من هي قبوات؟وقبوات حاصلة على ليسانس في الاقتصاد والقانون من جامعة دمشق، وعلى شهادة حل النزاعات والتحكيم من جامعة تورنتو في كندا، حسب السيرة الذاتية التي نشرتها الرئاسة السورية.وهي حاصلة كذلك على ماجستير في القانون والدبلوماسية من جامعة فليتشر في ، وأستاذة في جامعة ماسون الأميركية.وشغلت قبوات منصب عضو زائر سابقا في برنامج التفاوض بكلية القانون في جامعة هارفرد، كما ساهمت في العديد من المؤسسات والمنظمات المدنية الفاعلة في وخارجها.وقبوات، هي كندية قادت العديد من الجهود في مجال الدبلوماسية العامة في السنوات الأخيرة في للترويج للتسامح والتعاون بين الأديان، والتحديث والإصلاح بالإضافة إلى الابتكارات التعليمية في مجال حل النزاعات والتعليم الدبلوماسي.وتدير قبوات، وهي ، قسم حوار الأديان وحل النزاعات في معهد الأديان والدبلوماسية في جامعة ميسون بولاية فيرجينيا الأميركية، وهي أيضا مؤسسة ومديرة لمركز الحوار والسلام والمصالحة السوري في تورونتو.وعملت كمستشارة وعضو في المجلس للبنك الدولي، وهي تشغل أيضا رئاسة منظمة "تستقل" المعنية بشؤون المرأة وبناء السلام.بالإضافة لذلك ترأس قبوات "جمعية النساء السوريات الكنديات" في تورونتو، إلى جانب عضويتها في منظمة "إنتربيس" المستقلة المعنية ﺑﺒﻨﺎء اﻟﺴﻼم ومقرها جنيف.وهي عضوة أيضا في مجلس المنتدى الاقتصادي السوري ومنظمة المسيحيين السوريين من أجل السلام.وكانت قبوات نائبة لجنة المفاوضات السورية في جنيف وعضوة سابقة في للمفاوضات وشاركت في جميع الجولات الثماني لمحادثات السلام في جنيف بشأن سوريا.وحصلت قبوات على من مركز "Tanenbaum" لصانعي السلام في العمل وجائزة أخرى من جامعة جورج ميسون في مجال الدبلوماسية العامة.وأعلن الشرع، السبت، تشكيلة الحكومة الجديدة، حيث احتفظ كل من مرهف أبو قصرة بمنصب وأسعد الشيباني بمنصب وزير الخارجية في الحكومة الجديدة.