أول رحلة خارجية له.. ترامب يعتزم زيارة السعودية في هذا الموعد

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن الحديث عن اتفاق التطبيع بين والسعودية تأجل في هذه المرحلة، وذلك لرغبة في مسار زمني لا رجعة فيه لإقامة دولة فلسطينية، وهو أمر لا تقبله الحكومة الإسرائيلية.وبحسب أكسيوس، فقد نوقشت الزيارة المحتملة في الأسابيع الأخيرة بين كبار المسؤولين الأميركيين ونظرائهم السعوديين، بما في ذلك على هامش المحادثات حول الحرب في أوكرانيا التي جرت في . ونقل الموقع نفسه عن مصدر وصفه بالمطلع أن المناقشات شملت جدولة الزيارة يوم 28 إبريل/نيسان المقبل قبل أن يتقرر تأجيلها إلى مايو/أيار المقبل. كما أن السعودية تريد أن تتم الزيارة بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين وأوكرانيا، وفقا للمصدر نفسه.وبخصوص أجندة الزيارة، نقل "أكسيوس" عن مسؤول في أن "المحادثات ستركز على الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز العلاقات مع دول ، وإنهاء الصراع في الشرق الأوسط"، دون ذكر تفاصيل أوفى.ولم يصدر بعد أي تعليق أميركي أو سعودي رسمي على هذه المستجدات بشأن زيارة إلى .في المقابل، قال مسؤولون إسرائيليون إن لم يناقش معهم حتى الآن إمكانية زيارة في نفس الرحلة.ومطلع الشهر الجاري، قال ترامب في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، إنه سيتوجه إلى السعودية "خلال الشهر والنصف المقبلين على الأرجح". وأضاف الرئيس الأميركي: "طلبت من السعودية استثمار تريليون دولار في الشركات الأميركية على مدى 4 سنوات وقد وافقوا، وبعد موافقتهم على الاستثمار سأذهب إلى السعودية هذا الربيع"، مؤكدا: "لقد أبرمت صفقة مع السعودية، وفي المرة الأخيرة التي ذهبت فيها إلى المملكة وضعوا 450 مليون دولار".وعندما فاز ترامب في الانتخابات الأميركية، هنأ ولي السعودي الرئيس الأميركي وأبلغه في اتصال هاتفي أجراه معه برغبة المملكة بتوسيع استثماراتها في . ونقل أيضاً خلال مكالمته مع ترامب تهنئة الملك سلمان، وفق بيان للخارجية السعودية، مؤكداً "رغبة المملكة في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع في السنوات الأربع المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار مرشحة للارتفاع".