ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 50.357 شهيدا

وجاء في التقرير الإحصائي اليومي لوزارة : "وصل مستشفيات قطاع 80 شهيد و305 إصابة خلال 48 ساعة الماضية منهم 53 شهيد، 189 إصابة خلال يوم أمس اليوم الأول لعيد الفطر".وأضافت الوزارة أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1,001 شخصا و2,359 إصابة.وأشارت إلى ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 50,357 قتيل و114,400 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.وأهابت "بذوي شهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة".واستأنفت "إسرائيل" في وقت سابق عملياتها العسكرية ضد قطاع ، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية – قطرية - أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.